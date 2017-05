Tiende eindzege voor Stanley Verstraete in Zwevezele

De Zijspannen waren aan hun vijfde proef toe in het Belgisch kampioenschap en dat was te zien aan de opkomst. Met maar liefst 23 'karren' achter het starthekken was de spanning en spektakel verzekerd. De Nederlanders Veldman-Van Den Bogaert schreven beide reeksen op hun naam, maar dat was zonder puntengewin als gastrijders. Dylan Boussy-Jens Mans (Koekelare) werden tweede in de eindstand A met de tweede en derde plaatsen en verbeteren daarmee hun stand in het kampioenschap op de naaste achtervolgers. Kennet Dierckens-Gianni Dhondt (Tielt-Wingene) mochten mee naar de hulde als derde in groep A na hun derde en tweede plaatsen. Yens Delmotte-Tom Verbrugghe (Kachtem-Meulebeke) vielen net naast het dagpodium na hun dubbele vierde plaats. In de stand van het BK staan zij derde op 55 punten van Boussy, met Bert Soetaert-Dimitri Vande...