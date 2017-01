Thierry Neuville rijdt dit jaar Ypres Rally

Het nieuwe jaar is nog maar enkele dagen ver en de Ypres Rally is nog 5 maanden verwijderd, maar de voorbije dagen was organisator Superstage al druk in de weer om een topaffiche samen te stellen. Op het Autosalon van Brussel werd door Hyundai België immers aangekondigd dat ze, in samenwerking met Hyundai Motorsport, een i20 R5 in zullen zetten voor Thierry Neuville, de vice-wereldkampioen van 2016.

Ook op Autosport International, de beurs in Birmingham, was Club Superstage vertegenwoordigd op de stand van de MSA en het British Rally Championship. Verschillende Britse toppers brachten een bezoek aan de stand en bevestigden hun voornemen om naar de Ypres Rally af te zakken. Natuurlijk is het nog te vroeg en zijn de inschrijvingen nog niet open, maar Marty McCormack, Neil Simpson, Fredrik Ahlin, David Bogie, Callum Devine, Matt Edwards, Desy Henry en Jamie Anderson willen dolgraag met hun R5's aan de start komen van de Ypres Rally. Het Brits kampioenschap maakt zich in elk geval op voor een sterk tweede seizoen.