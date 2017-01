Thierry Neuville neemt deel aan Rally van Ieper

Ze zullen aantreden met hun nagelnieuwe Hyundai i20 R5. Dat heeft de vicewereldkampioen vrijdag op Twitter bekendgemaakt.

De 28-jarige Neuville beëindigde het voorbije seizoen, net als in 2013, op de tweede plaats in het WK. Op het gala van de Koninklijke Belgische Automobielfederatie werd de Luikenaar in december voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot RACB Driver of the Year.

Vorig jaar ging de zege in de Rally van Ieper voor de elfde keer naar Freddy Loix, die eind vorig jaar een punt zette achter zijn carrière.

