Tegensputterende motor laat ook Stoffel Vandoorne in de steek

Na dinsdagochtend 29 ronden te hebben gereden dook, net als gisteren, een probleem op met de Hondamotor. Daarom moest Vandoorne terug de garage binnenrijden om zijn motorblok te vervangen, iets waar de mecaniciens bij McLaren intussen op getraind zijn, aangezien ze de tijdrovende klus gisteren ook al eens mochten uitvoeren. Vandaag duurde de wissel 5 uur.

Pas in de late namiddag, anderhalf uur voor het einde van de testsessie, kwam het verlossende nieuws dat Vandoorne terug de baan op kon. Alles samen legde de West-Vlaming vandaag 40 rondjes af - Mercedes heeft er vandaag 168 op de teller - en eindigde hij met een tiende tijd op 4,5 seconden van de snelste chrono, die Kimi Raikkonen neerzette met de Ferrari.

Olietank

Dit seizoen heeft Honda een volledig nieuw motorconcept dat qua performantie in de buurt zou moeten komen van de Mercedessen. Maar de motor kampt met serieuze kinderziektes. Honda denkt dat het probleem van maandag te wijten is een het ontwerp van de olietank, wat McLaren kopzorgen baart aangezien dat ook gevolgen heeft voor het ontwerp van het chassis. Momenteel is nog niet duidelijk wat er dinsdag aan de hand was.

Vandoorne kon dus 11 ronden meer afleggen dan zijn ploegmaat Fernando Alonso maandag. Door het beperkt aantal ronden die de McLaren heeft gereden, is de renstal meteen op achtervolgen aangewezen aangezien er slechts 6 testdagen resten.

Woensdag komt Vandoornes ploegmaat Alonso terug aan de bak en op de laatste testdag van deze week geeft de Spanjaard weer het stuur door aan Vandoorne om op een nat circuit de regenbanden van Pirelli te testen.

(BV)