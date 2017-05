Team Bushido klaar voor achtste 'Fight for Glory' in Marke

Op zaterdag 27 mei organiseert Michael Kongolo met zijn Team Bushido voor de achtste maal het boksgala 'Fight for Glory'. In het sportcentrum aan het Olympiadeplein in Marke zullen boksers het tegen elkaar opnemen in kickboksen, muaythai, K1 en MMA. Het gala wil jonge opkomende talenten de kans geven om hun gevechtskunsten te tonen.