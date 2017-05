TC Saint-Georges is klaar voor de Capelle Beker

Veel lokale clubs zien hun ledenaantal dalen. Bij TC Saint-Georges is het net andersom. Het ledenaantal groeide van 130 naar 170 leden. "Onze groei is logisch te verklaren", vertelt voorzitter Jean Vanderborght (52). "Zo werken we vanaf dit seizoen met een nieuw systeem: schrijft een gezinslid zich in, dan profiteert de hele familie mee. En daar stopt het niet...