Tafeltennissers massaal aanwezig op PK in Roeselare

Er namen maar liefst 611 deelnemers deel, een stijging met vorig jaar. Op zaterdag stonden de reeksen per leeftijd op het programma, op zondag was het de beurt aan de provinciale kampioenschappen per klassement. Het provinciaal comité tafeltennis West-Vlaanderen onder leiding van voorzitter Jacques Denys en hoofdscheidsrechter Jeroen Vanmassenhove blikte tevreden terug op zijn geleverde inspanningen, want er waren over de 94 reeksen 24 deelnemers meer dan het jaar ervoor. Onder de 611 tafeltennissers bevonden zich 27 B-spelers, wat ook uitzonderlijk was.

De halvefinalisten van dit provinciaal kampioenschap verzekerden zich van een plaats op het Vlaams kampioenschap, dat plaatsvindt op Schiervelde op zondag 5 februari.

