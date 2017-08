Succesvolle samenwerking tussen BMB en MCLB in Wachtebeke

Greg Demeulemeester won bij de Inters Open B. De jonge kerel uit Kerkhove was knap bezig in zijn reeksen bij de Internationalen. In beide reeksen kwam hij als winnaar door de finish en mocht met de hulde op het hoogste schavotje met de bloemen en de grootste beker. Avo Tack uit Oostrozebeke, die meestal zijn wedstrijden betwist bij BMB, schreef beide reeksen op zijn naam bij de speciale reeksen voor de jeugd, een categorie -14-jarigen die zich opmaken voor het zwaardere werk en straks de stap zetten naar de Beloften. Christophe Hempte (Spiere-Helkijn) was andermaal de sterkste bij de Masters met dubbele reekszege. Jurgen Paepe (Snellegem) kwam bij deze Masters in beide reeksen als tweede onder de geblokte vlag. Torpjurn Van H...