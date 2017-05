Stoffel Vandoorne wordt voorlaatste in derde vrije oefenritten

De West-Vlaming legde in zijn McLaren op het circuit de Catalunya in Barcelona vijftien rondjes af. Hij liet daarbij een toptijd noteren van 1:22.853. Vrijdag was Vandoorne tijdens de eerste twee oefenritten telkens dertiende geworden (in 1:24.400 en 1:22.693). Fernando Alonso, de Spaanse ploegmaat van Vandoorne, reed zaterdag de tiende tijd met 1:22.093.

De snelste chrono kwam op naam van de Fin Kimi Räikkönen met 1:20.214. De Ferraririjder bleef daarmee zijn Duitse teamgenoot Sebastian Vettel met 242 duizendsten voor. De Brit Lewis Hamilton (Mercedes), die vrijdag twee keer de snelste was, klokte de derde tijd op 381 duizendsten van 'Ice Man'. De Fin Valtteri Bottas zette in de tweede Mercedes de vijfde tijd neer (op 0.654), voor de Red Bulls van de Nederlander Max Verstappen (op 0.811) en de Australiër Daniel Ricciardo (op 1.035).

Zaterdagnamiddag (vanaf 14 uur) worden de kwalificaties afgewerkt, de GP van Spanje start zondag om 14 uur.

(Belga)