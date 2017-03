Stoffel Vandoorne verbetert teamchrono van Alonso op vierde testdag

Op de slotdag van de eerste testperiode liet Räikkönen net als op de tweede testdag het snelste rondje (1:20.872) noteren. De Fin verwees de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), die een chrono van 1:21.769 neerzette, naar de tweede plaats.

15 laps in the wet for @svandoorne. The track is drying, but there's still plenty of standing water out there. #F1Testing pic.twitter.com/7wVW285PfW -- McLaren (@McLarenF1) 2 maart 2017

Vandoorne legde 67 rondes af, zijn 1:22.576 is de zevende chrono op de tien piloten die in actie kwamen. Het is de beste tijd van McLaren tijdens de voorbije vierdaagse testperiode. Woensdag had Fernando Alonso de vorige toptijd (1:22.598) met de MCL32 gerealiseerd. Dinsdag reed Vandoorne een snelste rondje in 1:25.600.

Mercedes, dat donderdag met technische problemen kampte, kon zich niet mengen in de strijd om de snelste rondetijden.

A switch to Ultrasofts for Stoff - the track is almost completely dry now as temperatures hot up. #F1Testing pic.twitter.com/cOjhA1E0nj -- McLaren (@McLarenF1) 2 maart 2017

Net als voor de ochtendsessie werd het circuit donderdagmiddag opnieuw onder water gezet, maar de omloop werd relatief snel droog door de warmte. De piloten mochten op een nat circuit racen omdat bandenleverancier Pirelli wou nagaan hoe de banden reageren in die omstandigheden.

De tweede en laatste testsessie gaat van 7 tot en met 10 maart eveneens door in Barcelona. De eerste Grote Prijs van het seizoen vindt op 26 maart plaats in het Australische Melbourne.