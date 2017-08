Stoffel Vandoorne tweede na eerste dag van oefenritten in Hongarije

Na 72 ronden was de snelste tijd van Vandoorne in het Hongaarse Mogyorod 1:17.834. Alleen de Franse leider in het F2-circuit Charles Leclerc (Ferrari Academy) deed beter. Nederlander Max Verstappen was een van de weinige grote namen die present tekende op de tweede oefensessie van het seizoen, maar hij klokte pas de elfde tijd.

Uitslagen eerste dag

1. Charles Leclerc (Fra/Ferrari) 1:17.746 - 98 ronden

2. Stoffel Vandoorne (Bel/McLaren) 1:17.834 - 72 ronden

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:18.732 - 155 ronden

4. George Russell (GBr/Mercedes) 1:19.231 - 119 ronden

5. Lance Stroll (Can/Williams) 1:19.866 - 137 ronden

6. Nikita Mazepin (Rus/Force India) 1:19.910 - 52 ronden

7. Nicholas Lafiti (Can/Renault) 1:20.302 - 53 ronden

8. Sean Gelael (Ina/Toro Rosso) 1:20.341 - 101 ronden

9. Lucas Auer (Oos/Force India) 1:20.563 - 52 ronden

10. Santino Ferrucci (VSt/Haas) 1:21.185 - 100 ronden

11. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:21.228 - 57 ronden

12. Gustav Malja (Zwe/Sauber) 1:21.503 - 108 ronden

