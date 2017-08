Stoffel Vandoorne scoort eerste WK-punt (en laat tweede liggen)

De Rumbekenaar verliest bij de start 2 plaatsen aan Carlos Sainz en Sergio Perez, die als een pijl uit een boog wegschieten. Door de opgave van Daniel Ricciardo blijft de schade voor Vandoorne beperkt: hij rijdt in 9de positie tot aan zijn eerste en enige pitstop.

Laat geremd

McLaren-Honda roept hem pas in de 48ste ronde binnen. Maar Vandoorne remt iets te laat, waardoor zijn pitcrew een vijftal seconden verliest bij zijn bandenwissel. De Rumbekenaar grijpt door het foutje minstens naast een negende plaats (en 2 WK-punten). Ook in de vorige race in Silverstone verloor Vandoorne al kostbare tijd (en zijn eerste WK-punt) door een misser in de pit.

Stoffel Vandoorne komt uiteindelijk als 12de terug de baan op en schuift door de pitstops van 2 voorliggers naar de 10de positie. Esteban Ocon heeft van Vandoornes bandenwissel geprofiteerd om hem voorbij te glippen. Vandoorne zit de Force India van Ocon nog op de huid, maar kan hem niet meer inhalen. Vandoorne finisht dus tiende, goed voor zijn eerste WK-punt van het seizoen.

Moeilijk inhalen

"Mijn tempo tijdens de wedstrijd was bemoedigend", reageert Vandoorne. "We waren ongetwijfeld sneller dan de Force India's, maar inhalen is hier aartsmoeilijk. Uiteindelijk haalden we punten waardoor we een goed weekend beleefden."

De GP van Hongarije was inderdaad een opsteker voor McLaren-Honda na een moeizame, eerste seizoenshelft. Vandoornes ploegmaat Fernando Alonso finishte zesde, goed voor 8 WK-punten, en zette zelfs de snelste raceronde op de chrono's. McLaren is in de tussenstand voor de constructeurs over Sauber gewipt en staat nu voorlaatste, met 11 WK-punten.

(BV - foto Reuters)