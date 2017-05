Stoffel Vandoorne op achtervolgen aangewezen in Monaco

Het kortste circuit van het seizoen meet 3,337 kilometer en slingert zich door de nauwe straten van het prinsdom via onder meer de jachthaven en de haarspeldbocht aan het Grand Hotel, de traagste bocht op de kalender.

#DidYouKnow: At 3.337km, the #Monaco circuit is the shortest in #F1 2017. In fact, you could fit two Monaco track lengths in one @circuitspa pic.twitter.com/tpluwURQxy -- Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) 22 mei 2017

De vangrails straffen elke stuurfout genadeloos af, waardoor de safety car hier geregeld uitrukt en inhalen een huzarenstukje is: "Zelfs als je de beste wagen hebt, kan je op een ongelukkige plaats in het verkeer terechtkomen en kan dat je hele weekend beïnvloeden", legt Vandoorne uit. "Het zorgt voor opwindende races voor de fans: alles is hier mogelijk."

Cruciale kwalificaties

Een goede startpositie veroveren is dus van cruciaal belang. De 3 plaatsen die de Rumbekenaar zal moeten inleveren op de startgrid voor zijn botsing met Felipe Massa in Barcelona zijn dan ook een streep door zijn rekening.

Door zijn derde gridstraf op rij is Vandoorne op achtervolgen aangewezen, en dat net in een grand prix waar zijn kaarten gunstiger liggen: de West-Vlaming racete er al in de GP2 én won in 2015. Het langzame circuit beperkt bovendien de handicap van de Hondamotor. Tot slot heeft McLaren een tweede lading verbeteringen mee naar Monaco.

Tijdelijk Button als ploegmaat

Het eerste pakket wierp meteen zijn vruchten af in Barcelona, toen Alonso de zevende chrono neerzette in de kwalificaties. Dit keer komt Alonso er niet aan te pas: hij laat stoom af in de overzeese Indy 500-race.

In Monaco krijgt Vandoorne de Brit Jenson Button eenmalig naast zich. De Brit heeft nog een eitje te pellen met Vandoorne, die tijdens zijn debuut in Bahrein in 2016 Button klopte in de kwalificaties en het eerste WK-punt voor McLaren scoorde. Al moet nog blijken hoe gemotiveerd Button nu echt is om eenmalig als vervanger op te draven, want daarover heerst de nodige twijfel in de paddock.

De vrije oefenritten staan in het prinsendom traditioneel gepland op donderdag in plaats van vrijdag. Kwalificeren gebeurt zaterdag om 14 uur, zondag start de meest prestigieuze grand prix van het seizoen, eveneens om 14 uur.