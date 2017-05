Stoffel Vandoorne ontgoocheld over 19e plaats in kwalificaties

Vandoorne beet met zijn McLaren-Honda de spits af in het eerste deel van de kwalificaties met een rondje in 1:23.219. Bij zijn tweede poging verbeterde hij zijn tijd met meer dan een halve seconde tot 1:22.627. Maar in zijn laatste poging kwam hij uit op 1:22.532, onvoldoende om door te stoten naar de tweede fase van de kwalificaties (Q2), waarin enkel de snelste 15 mogen meestrijden.

...