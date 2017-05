Stoffel Vandoorne naar Barcelona, in de schaduw van thuisrijdende Fernando Alonso

Vandoorne zelf racete in 2014 en 2015 al op het Spaanse circuit in de GP2-series en maalde er begin dit jaar honderden moeizame testkilometers met de McLaren-Honda. Om maar te zeggen dat Barcelona geen onbekend terrein is voor de West-Vlaming: "We hebben veel nuttige data over hoe de wagen zich hier gedraagt. Hopelijk vertaalt zich dat in een positieve start van een zorgeloos weekend", zegt Vandoorne.

50% gefinisht

Nog geen enkel raceweekend zijn de McLarens gespaard gebleven van technische tegenvallers, waardoor Vandoorne van de 4 grand prix' slechts de helft heeft kunnen finishen: in Australië als 13de en in Rusland als 14de. Zijn ploegmaat Alonso heeft zelfs nog geen enkele keer de eindmeet gezien, maar klopte wel al iedere keer Vandoorne tijdens de kwalificaties. De Spanjaard bereikte al telkens Q2, waar Vandoorne telkens in Q1 bleef steken door een waaier aan tegenslagen en minder materiaal dan Alonso.

Voor Vandoorne wordt het een uitdaging om zich in Barcelona uit de schaduw van Alonso te rijden: alle schijnwerpers staan dit weekend op de thuisrijdende Spanjaard gericht, die het maximum uit de McLaren zal wil halen om zijn fans wat moed in te pompen. Het is van in 2013 op het Spaanse circuit geleden dat Alonso nog een zege binnensleepte, toen nog in een Ferrari.

Een overwinning zit er dit jaar niet in: op het 1 kilometer lange rechte stuk bleek de topsnelheid van de Hondamotor tijdens de wintertests zo'n 20 tot 30 kilometer per uur trager dan de rest van het pak. "Het is een snel circuit met een vrij hoge gemiddelde snelheid. Het wordt dus een uitdaging voor ons", zegt Vandoorne.

De Grand Prix van Spanje is de vijfde manche van het WK formule 1 en vindt plaats op het Circuit de Cataluyna op een boogscheut van Barcelona. De weerkaarten voorspellen af en toe buien, afgewisseld met droog en zonnig weer. De kwalificaties starten zaterdag 13 mei om 14 uur, het startschot van de Grand Prix wordt zondag 14 mei om 14 uur gegeven.

(BV)