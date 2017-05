Stoffel Vandoorne moet drie plaatsen inleveren op startgrid Monaco

De 25-jarige McLaren-piloot wordt bestraft voor zijn aanrijding met de Braziliaan Felipe Massa tijdens de Grote Prijs van Spanje. Vandoorne krijgt ook twee strafpunten op zijn licentie, wat zijn totaal op drie brengt. Wanneer een rijder er op een jaar twaalf verzamelt, moet hij een wedstrijd aan de kant blijven.

De stewards oordeelden dat Vandoorne verantwoordelijk was voor de aanrijding, die voor de Belg het einde van de wedstrijd betekende. Vandoorne zelf zag dat anders. "Ik had Massa daar niet verwacht", verklaart hij op de website van zijn team. "Volgens mij liet ik voldoende ruimte om te passeren. Maar ik wil niemand met de vinger wijzen, voor mij is dit gewoon een wedstrijdincident."

"Voor het eerst dit seizoen heb ik iemand ingehaald, dus neem ik toch ook iets positief van de race mee. Het feit dat het me zo'n goed gevoel gaf om Jolyon Palmer voorbij te gaan, zegt ook wel iets over over ons seizoen. We zijn helemaal nog niet competitief. Maar we hebben hier wel weer een stap in de goede richting gezet. Hopelijk kunnen we voor de volgende wedstrijd weer wat verbeteringen aanbrengen. Ik wil geen voorspelling maken voor Monaco. Het wordt afwachten. Meer dan ons best kunnen we momenteel niet doen."

