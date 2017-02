Stoffel Vandoorne legt 22 rondjes af in nieuwe McLaren

Hij reed op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona 22 ronden in de MCL32.

De sessie begon met een valse noot nadat de wagen van Vandoorne door een nog onbekend probleem in de pitlane strandde. De monteurs moesten de bolide opnieuw in de garage duwen, maar het euvel werd snel opgelost waarna de 24-jarige Kortrijkzaan weer het circuit op mocht.

22laps on the board for @svandoorne. He's back in the garage and debriefing with his engineers. #F1Testing pic.twitter.com/ZwjYMFSb0f