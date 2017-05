Stoffel Vandoorne klokt twaalfde tijd in eerste vrije oefensessie

Stoffel Vandoorne heeft donderdag de twaalfde tijd neergezet tijdens de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Monaco, de zesde manche van het WK Formule 1. De Kortrijkzaan, die in Monaco woont, reed 38 rondjes in zijn McLaren en klokte zijn scherpste chrono in 1:14.813.