Steven Rotsaert, Joeri Christian en Thomas Stroo vertegenwoordigen West-Vlaanderen tijdens Dakar

Steven Rotsaert uit Zedelgem, Joeri Christian uit Oostende en Thomas Stroo uit Brugge (MAN) starten als Belgisch, en zelfs volledig West-Vlaams, team aan de Dakar. Voor Rotsaert is het zijn vijfde Dakar. Joeri Christian begint, net als Thomas Stroo, aan zijn tweede Dakar. Voor Stroo is het wel zijn eerste in wedstrijdconfiguratie.