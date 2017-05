Stan Vanwalleghem wint Poldertriatlon in Oostkerke

De Poldertriathlon die voornamelijk West-Vlaamse atleten aantrekt en waarin stayeren is toegelaten, bestaat uit 700 meter zwemmen in de Damse Vaart. Fietsen tot in Hoeke, gevolgd door vijf plaatselijke ronden van 38,5 km. In en rond Oostkerke volgen dan in het lopen drie ronden van 10,5 km. Circa tweehonderd deelnemers, die in verschillende waves waren gestart, bereikten zondag bij een zeer warme temperatuur nabij zaal De Beuterblomme de finish.

