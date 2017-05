Sophie Van Biervliet wint haar agegroup in Ironman Mallorca 70.3

Sophie van Biervliet (46) uit Knokke-Heist was in haar leeftijdscategorie de snelste bij de dames in de Ironman 70.3 van Mallorca. "Ik heb echt kunnen knallen op mijn fiets en begon met een voorsprong aan de loopproef." Tijdens het lopen onder een brandende zon kon de Knokse Sportvrouw van het Jaar haar voorsprong behouden. Ze finishte als eerste van haar agegroup in 4 uur en 55 minuten. "De 70.3 in Mallorca is een zware, maar schitterende wedstrijd op een prachtig parcours met duizenden supporters langs de kant van de weg", aldus Van Biervliet. Eindwinnares bij de vrouwen werd de Duitse Laura Philipp.

(DM)