Shakedown van Ypres Rally in Nieuwkerke hertekend

De proef in Nieuwkerke is dit jaar hertekend om de verkeersstroom in het servicepark te verbeteren. De start is verlegd naar de Seulestraat, waarna de teams meteen de Potteriestraat induiken. Het nieuwe gedeelte maakt een lus langs de Groenestraat en de Temmersdreef, waarna opnieuw aangesloten wordt op het bekende snelle en technische gedeelte door de Spiervelden. Het slot van de proef bleef ongewijzigd op de Markt van Nieuwkerke, waar het showgedeelte op de kasseien jaarlijks gesmaakt wordt door duizenden rallyfans.

Qualifying Stage

De Qualifying Stage wordt dit jaar voorbehouden voor de Gold Entries die zich hebben ingeschreven met een wagen van klasse RC2, de topcategorie met de R5's, of een GT. De chrono op de Qualifying Stage zal bepalend zijn voor de startorde. De top vijftien mag vrijdagmiddag op het podium zijn startpositie kiezen, in volgorde van het klassement, terwijl de tijden op de Qualifying Stage de volgorde zullen bepalen vanaf de zestiende plaats. Om een toptijd te rijden, krijgen de deelnemers vanaf 18 uur twee doortochten op de Free Practice. Ook voor deze Free Practice zal elke deelnemer een starttijd moeten respecteren, zodat er vanaf 18 uur constant wagens zullen rijden op de proef.