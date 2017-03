Servicezone rally wellicht weer in stadscentrum Wervik

De organisatoren van de '12 uren van Wervik' op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni willen de servicezone de komende editie terug in het stadscentrum. Het gaat om de oudste provinciale rally. Het event onderging vorig jaar ingrijpende wijzigingen want de servicezone, waar aan de auto's wordt gesleuteld, verhuisde van de industriezone in de Robert Klingstraat naar vier verschillende locaties in het centrum. Daarmee kwam voor voorzitter Filiep Forrest van autoclub Scuderia Vervica een droom in vervulling.

"Na de editie van vorig jaar waren er geen negatieve klanken", aldus de voorzitter. "De mensen waren aanvankelijk afwachtend. Die servicezone werd heel positief geëvalueerd. Wegens het groot aantal deelnemers, hebben we in laatste instantie nog moeten uitbreiden naar de Koning Albertfonds."

De servicezone werd vorig jaar verspreid over vier zones: het Sint-Maartensplein, de Steenakker, de Stationsstraat en aansluitend de Emiel Gellyncklaan. "De aanvraag van Scuderia Vervica kwam recent binnen", aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). "De evaluatie na vorig jaar was zeer positief. De horeca was razend enthousiast. Er was in het stadscentrum veel volk op de been en het was een topdag. Ik was zeer blij dat de servicezone naar het stadscentrum kwam. Persoonlijk zie ik geen enkele reden om niet in te gaan op de vraag van de autoclub."

