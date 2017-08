Sandrine Tas toont met zes zeges topvorm voor WK

Tas scoorde dit weekend op de vertrouwde Mundialpiste zes op zes. Voor de vierde achtereenvolgende keer komt Tas in de boeken als de overall winnares van de driedaagse. Bij de mannen viel die eer te beurt aan de Nieuw-Zeelander Peter Michael, die zondag op de afsluitende afvallingskoers over 15 kilometer de overwinning liet aan Bart Swings.

Tas gaf geen geschenken weg en toonde zich resoluut de beste. De Duitse Mareike Thum (tweede) en Juliëtte Pouydebat uit Frankrijk (derde) waren in de afvallingskoers kansloos. Bij de oudste junioren onderscheidde Indra Médard zich dit weekend met vier overwinningen. Een goede generale repetitie voor de wereldtitelstrijd, die op 2 september in de Chinese stad Nanjing begint.

De goed bezochte afvalraces waren een passend slot van de Flanders Grand Prix, die zijn vijfitgste editie beleefde. In de eerste jaren was de driedaagse een bijna uitsluitend Belgische aangelegenheid. Nu is de wedstrijd als Europa Cupfinale een belangrijk item op de internationale skeelerkalender.

Lof voor Zwaantjes Roller Club

Oud-skeeleraar Frank Fiers, tegenwoordig bondscoach in Nederland, zwaait de Zwaantjes Roller Club lof toe. "Ze hebben ervoor gezorgd dat een vijftig jaar oude wedstrijd alles heeft overleefd. Een nieuwe piste, een nieuw programma maar toch werd de identiteit bewaard. De Flanders Grand Prix is en blijft een van de mooiste wedstrijden om te winnen."

De wegraces door de straten van Zandvoorde leverden zondag een vertrouwd beeld op. De koers van de vrouwen over 16 kilometer werd een zege voor Tas. De overwinning bij de mannen, die 30 kilometer moesten afleggen, ging naar haar vriend Michael.

Tas verwees in de sprint de Duitse skaters Thum en Josie Hofmann naar de tweede en derde paats. De mannen toonden een levendigers koers. Onder leiding van Michael vormde zich een kopgroepje met Swings en de Portugees Diogo Marreiros, dat al snel een halve minuut op het peloton pakte. Na een nieuwe demarrage van Michael was de race beslist: Swings tweede, Marreiros derde.

