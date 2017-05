Sandrine Tas en vijf ploegmaats naar EK in Portugal

De vliegtuigtickets voor Portugal liggen klaar. Lagos, de EK-locatie, is een uurtje verwijderd van de luchthaven in Faro. Zes Zwaantjes behoren tot de nationale selectie: de nationale kampioenen Sandrine Tas en Tim Sibiet, net als twee andere seniores: vicekampioene Stien Vanhoutte en Karel Meulders (nummer drie op het BK). Ook de juniores Indra Médard (vicekampioen bij seniores) en Thomas Vosté (zesde op het BK bij de seniores) zijn er bij. Het Europees kampioenschap vindt van 2 tot en met 8 juli in Lagos plaats. De pistewedstrijden zijn gepland van 2 tot 4 juli, de wegraces op 6 en 7 juli, de marathon op 8 juli. Kwinten Tas is bondscoach, Siemen Tas is ploegleider en verzorger. Beiden zijn oudere broers van nationaal kampioene Sandrine.

(PR)