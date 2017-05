Sandrine Tas en Tim Sibiet verlengen hun titel in BK skeeleren

Sandrine Tas verlengde haar landstitel bij de seniores. Met clubgenote Stien Vanhoutte verdeelde ze de winsten in alle manches. Tas was driemaal eerste en tweemaal tweede, Vanhoutte tweemaal eerste en driemaal tweede.

Bij de seniores-mannen is het podium helemaal Zwaantjes-gekleurd: Tim Sibiet (drie manches op vijf gewonnen) verlengde zijn titel voor Indra Médard (één manche gewonnen) en Karel Meulders. Noor Lingier is kampioen bij de juniores met drie eerste en twee tweede plaatsen. Brecht Lippens is vice-kampioen bij de junioren met vier tweede en één derde plaats. Fran Vanhoutte won de titel bij de cadetten. Ze was in twee van de vijf manches de beste, ze haalde twee tweede en één derde plaats.

Clubgenote Trui Lingier werd derde. Niels Van Haaren is kampioen bij de cadetten jongens, Seppe Delye strandt op de tweede plaats. Jelle Delye is nationaal kampioen bij de scholieren na vier eerste en één derde plaats. Sydney Van Haaren (één manche gewonnen) is vice-kampioen bij de scholieren meisjes. Thor Peeters is derde bij de pupillen jongens, Jocelyne Seys tweede en Lotte Verburgh derde bij de pupillen meisjes.

