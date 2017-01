Rumbekenaar Stoffel Vandoorne op Autosalon in Brussel: "We zullen er staan"

"Ik heb een kalme winter achter de rug", opende Vandoorne. "Maar hij heeft lang genoeg geduurd voor mij. Ik heb even echt kunnen relaxen, tijd doorbrengen met mijn familie. Dat zal vanaf nu moeilijker worden. We zijn nu volop bezig met de voorbereiding op de eerste testen. De auto begint er goed uit te zien. Ik ben nu ook veel meer betrokken bij de voorbereiding. Alles draait om mij. Ik zal de komende tijd nog vaak in de fabriek te vinden zijn."

Voor Vandoorne wordt het, na zijn debuut vorig seizoen in de GP van Bahrein, zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. "Het is voor mij een logische stap dat ik nu in de Formule 1 sta. Vorig seizoen in de Super Formula in Japan heb ik ook weer een mooie ervaring opgedaan. Ik was eigenlijk al klaar voor de Formule 1, maar ik heb aan de andere kant van de wereld andere circuits leren kennen en met een competitieve wagen vooraan meegestreden. Ik beschouw 2016 zeker niet als een verloren jaar."

Of zijn team, McLaren-Honda, dit seizoen de kloof met de absolute top in de Formule 1 zal kunnen dichten, weet ook Vandoorne nog niet. "Door diverse technische reglementswijzigingen, vooral inzake de motor, weet nog geen enkel team waar het juist staat. Wij dus ook niet. Maar het project McLaren-Honda heeft veel vooruitgang geboekt. We willen competitief zijn, knokken voor elk punt en podiumplaatsen halen. Of dat in Melbourne al kan, weten we niet."

Met Fernando Alonso heeft Vandoorne bij McLaren een tweevoudige wereldkampioen naast zich. "Daar ben ik blij mee", aldus Vandoorne. "Ik kan heel goed overweg met Fernando en zal hem de komende weken nog veel zien. Ik kan nog heel veel van zijn ervaring opsteken, maar uiteindelijk ben ik wel degene die achter het stuur zit." (Belga)