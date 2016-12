Ruim 1.300 deelnemers voor Santa Run in Roeselare

Voor het klassement van het Roeselare Loopt-criterium telde de Santa Run van woensdagavond niet meer mee, maar na afloop werden wel de prijzen uitgereikt. Het belette 1.500 sportievelingen niet om -mogelijk voor de laatste keer dit jaar- de loopschoenen aan te trekken voor een parcours van ruim 3 of 10 km door de Roeselaarse centrumstraten.

De 31-jarige Dries Depoortere (AVR) uit Roeselare werd de laureaat van deze derde editie. Finaal was hij net iets sneller dan Andy Vanhaelewyn en Whytic Priem. Bij de dames was dit keer Lies Deruddere uit Wevelgem de beste. Tweede werd Yana Bekaert en derde Laurence Vanhoenacker.

Op de kleine loop van 3,3 kilometer won Klaas Callens uit Kuurne bij de heren en Lynn Dekeyser uit Koekelare bij de dames. Na afloop werden ook nog de laureaten gehuldigd van het criterium 'Roeselare loopt'. Dat zijn Elke Verleyen, Andy Vanhaelewijn, Nelle De Boe, Gautran Halsberghe, Hilde Hindryckx en Danny Gonnissen.

Extra loop

Achteraf kondigde sportraad-voorzitter Noël Demeyere nog aan dat het criterium volgend jaar wellicht een extra loop krijgt. "Er zijn namelijk contacten met de brandweer van Roeselare om hun loop in de deelgemeente Beveren ook op te nemen. Dan zou er zowel in Roeselare als in elke deelgemeente minstens een loop zijn. Momenteel telt het nog acht, straks kunnen het er negen zijn. Dan zou ons record van dit jaar met 3947 unieke lopers over de acht wedstrijden wellicht terug gebroken worden."

Nog dit: 24 lopers liepen alle wedstrijden.

(SB - Foto JB)