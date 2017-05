Rising Stars Tennis Tour steekt in nieuw jasje

De Rising Stars Tennis Tour by BNP Paribas Fortis focust zich niet langer op mannentennis alleen. Daarnaast wordt er niet enkel aan de kust gespeeld, maar in heel het land zijn er tornooien in Vlaanderen en Wallonië. Ook dit jaar biedt de tour de kans aan jong Belgisch tennistalent om verder te klimmen op de internationale ranking, zonder daarvoor naar het buitenland te trekken. Het prijzengeld varieert van 15.000 tot en met 25.000 dollar.

Het zijn de lokale tennisclubs zelf, die in samenwerking met de federaties en onder het goedkeurend oog van de Internationale Tennisfederatie (ITF), instaan voor de organisatie van deze future-tornooien. Dat dit circuit haar vruchten afwerpt, mag blijken uit de mooie progressie die onze Belgische spelers en speelsters de voorbije jaren hebben gemaakt. Zo namen onder meer Steve Darcis, Rubel Bemelmans, Joris De Loore en Kimmer Coppejans in het verleden deel en staan zij vandaag hoger dan ooit tevoren geklasseerd op de internationale rankings.

De Rising Stars Tennis Tour opent op 17 juni met de Havré Fair-Play Trophy voor dames. Daarna wordt er ook in onze provincie onder meer halt gehouden in of met De Haan Ladies (24 juni-2 juli), De Haan Men (1-9 juli), Knokke-Zoute Ladies Open (8-16 juli), Knokke Men (15-23 juli), RSTT Duinbergen (22-30 juli), Flanders Ladies Trophy Koksijde (5-13 augustus), Koksijde Men's Trophy (12-20 augustus), Damme in TC Vijverhof (26 augustus- 3 september) en Middelkerke Men (2-10 september).

De wedstrijden kunnen gratis worden bijgewoond.

(ACR)