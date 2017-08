Puike prestaties voor Rope Skipping Oostende op EK beloften

Het EK vond eind juli plaats in de Portugese stad Braga. Vanuit de Stad aan Zee reisden vier jongeren af in de categorie tot 12 jaar. De skippers Cesar Vansteenhuyse, Hanne Vanbiervliet, Nina Maelbrancke en Jelle Stappers behaalden met hun team de bronzen medaille in het algemene klassement en de zilveren op het onderdeel snelheid.

Een dubbele bronzen plak was er voor de vrije oefening in single rope. Daarnaast behaalde Cesar een mooie bronzen medaille in het individuele klassement en zelfs goud in de snelheidsproef. Jelle pronkt met twee keer brons bij de snelheidsproef. Rope Skipping Oostende telt 280 skippers en oefent in de Mr. V-Arena.

(BVO)