"Het was een supersnelle rit, waarin we vaak 140 kilometer per uur, de topsnelheid van onze MAN, bereikten. De hitte was de grootste tegenstander", aldus Dave Ingels die met deze prestatie in het klassement opschuift naar de 29ste plaats.

Na de 22e plaats in de openingsrit op maandag eindigde Steven Rotsaert dinsdag als 17e. Dankzij dit resultaat gaat de West-Vlaming naar de 20e plaats.

(Belga)