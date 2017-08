Philip Milanov zwaar ontgoocheld na zijn kwalificatieronde

Milanov werd achtste in zijn groep en met nog zestien atleten in de tweede groep had de vicewereldkampioen van 2015 er al niet veel hoop op dat dat voor een plaats in de finale zou volstaan. "Ik heb mijn wedstrijd gemist. Ik heb me te veel ingehouden, was te voorzichtig. Ik kan alleen maar hopen dat de tweede groep het minder goed doet", klonk het gelaten.

Twee jaar terug veroverde Milanov in Peking zilver met een worp van 66m90. Inmiddels bracht hij zijn Belgisch record op 67m26. Zijn beste prestatie dit seizoen is 67m05.

(Belga).