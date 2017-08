Philip Milanov wil zich bewijzen in Londen

Indien Nafi Thiam België op zondag 6 augustus een wereldtitel zou bezorgen in de zevenkamp, kan het zijn dat de Brabançonne een dag eerder al heeft mogen klinken in Londen. Philip Milanov zou dan immers de finale in het discuswerpen moeten betwisten. Milanov, de eerste Belgische zilverenmedaillewinnaar ooit op het WK in 2015, heeft in theorie een mooie kans op eremetaal. Op de Spelen in Rio de Janeiro vorig jaar ging de Bruggeling ook al voor een medaille, maar stelde hij teleur met een negende plaats. Momenteel bezet hij met een worp van 67,26 meter de vierde plaats in de lijst van wereldjaarprestaties. In de werpnummers zijn verrassingen bovendien nooit uit te sluiten. Dat bewees Milanov zelf in 2015.