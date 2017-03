Opnieuw problemen met bolide van Stoffel Vandoorne

Op het circuit van Barcelona zette Vandoorne met 1:21.348 wel de scherpste teamchrono van de voorbije testdagen op de tabellen, de zevende tijd (op tien rijders) van de ochtendsessie.

Sebastian Vettel (Ferrari) realiseerde met 1:19.024 de snelste chrono tot nu toe tijdens de testdagen. Daarmee deed de Duitser bijna drie tienden beter dan de vorige besttijd van de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) en ging hij Bottas' teammaat Lewis Hamilton (1:19.352) vooraf. De derde chrono kwam op naam van Esteban Ocon (Force India), die een snelste rondje reed in 1:20.161.

De tweede en laatste testsessie voor het nieuwe F1-seizoen eindigt vrijdag. De eerste Grote Prijs van het seizoen vindt op 26 maart plaats in het Australische Melbourne.

