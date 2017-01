Op zoek naar de tweede thuis van Stoffel Vandoorne: het McLaren Technology Centre in Woking, UK

13:47

"Onze Stoffel"

Wat mag je hier de komende 24 uur verwachten?

KW gaat niet alleen op zoek naar de tweede thuis van Stoffel, het legendarisch state-of-the-art McLaren Technology Centre. We gaan ook de sfeer opsnuiven in de stad Woking. Waar zitten die superfans van "onze Stoffel"? Hoe schatten ze zijn kansen in? Wat beteklent F1 in hun leven?

Morgen woensdag nemen we je dan mee voor een blik achter de schermen van het zwaar beveiligde complex van McLaren.

Uiteraard mag je je ook verlekkeren op een interview met Stoffel zelf én met zijn "baas" Zak Brown. Benieuwd wat hij kwijt wil over zijn nieuwe poulain.

En als toetje gieten we dit alles dan nog eens in een extra uitneembare bijlage van 8 pagina's die je vrijdag in Krant van West-Vlaanderen kan vinden. Een collector's item voor de fans!

Cheers.

Tot aan de overkant van het kanaal.

Lode, Peter en Lieven

KW