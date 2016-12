Olympiër rijdt 'mini' Dakar Rally tegen wereldkampioen en Femke Herygers in... de duinen van Westende

Het drietal nam het tegen elkaar op met telegeleide miniatuurversies van de Peugeot 3008 DKR, de wagen waarmee Sébastien Loeb en Carlos Sainz vanaf 2januari dwars door Paraguay, Bolivië en Argentinië zullen scheuren in een poging de meest legendarische rally ter wereld op hun naam te schrijven

"Moeilijker dan het lijkt", weet Felix Denayer. "En pure nostalgie. Ik heb de Dakar Rally als kind vaak gevolgd, en die beelden plakken nog steeds op mijn netvlies. Hier mochten we het vandaag wat naspelen, in een soort miniatuurversie, in de duinen van Westende. Heel plezant, maar echt niet simpel, je hebt flink wat skills nodig. Al is dit natuurlijk niets vergeleken bij het echte werk in de woestijn in Zuid-Amerika. Werk voor echte mannen. En vrouwen (lacht)."

"Echt leuk", wist Maxime Richard achteraf. "Ik heb altijd al van motorsport gehouden, en vooral motocross spreekt me aan. Ik ben altijd benieuwd welke piloten gaan pieken, en welke teams de andere de loef gaan afsteken. Spektakel, dat is de Dakar Rally. Ik kijk sowieso!"

>> De Dakar Rally is vanaf 2 januari te volgen op Red Bull TV.