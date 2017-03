Officiële supporterslokaal Stoffel Vandoorne komt in Kortrijk

De knoop werd recent doorgehakt door mensen van McLaren, Patrick Vandoorne en mensen van het bestuur van de supportersclub. Worldkarts Flanders Indoor Karting in Kortrijk wordt dé thuishaven voor de enige officiële Stoffel Vandoorne Fanclub. Die zal ook de steun van McLaren genieten, maar het lijstje voorwaarden was niet min.

Zo moest het lokaal zich dichtbij kruispunten van snelwegen en een grote stad bevinden. Ook moest de locatie 'hip & trendy' zijn, moest het dagelijks open zijn en moesten de openingsuren flexibel zijn voor het uitzenden van wedstrijden en het organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld een meet & greet. Er moest verder ook horeca 'met kleine tot uitgebreide restauratie' present zijn, vergaderruimtes... tot zelfs een bord voor persartikels. De Stoffel Vandoorne Fanclub zal ook merchandising tonen en verkopen, en wel énkel de officiële merchandising. Eigen sjaals of shirts, zijn dus niet langer toegestaan.

Een factor die ook meespeelde in de keuze, was de dagelijkse aanwezigheid van autosportfans. Bovendien is Stoffel er als beginnende piloot opgegroeid.

In lokaal Valentino in Izegem, waar de trouwe aanhang van Stoffel de voorbije jaren verzamelde, reageren ze begripvol. "Aan de eisen die McLaren stelt, kunnen wij helaas niet voldoen", zegt Hans Verscheure. "Dat betekent niet dat wij hier niet verder blijven supporteren voor Stoffel en de wedstrijden op tv zullen volgen. Ik denk ook dat heel wat diehard fans naar hier zullen blijven komen."

(FV)