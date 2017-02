No Limit Team 2.0 wil een hoge vlucht nemen

In ware aviation style werd zondagavond No Limit Team 2.0 voorgesteld. De Spikkerelle in Avelgem was het decor voor een boeiende en creatief opgezette persvoorstelling van de triatlonclub die in 1993 het levenslicht zag. Daarbij werden de aanwezigen meegenomen op Flight NLT 2.0 om te vliegen naar het verleden en te landen in de toekomst. Het was bestuurslid Stefaan Depaepe die als flight officer de avond in goede banen leidde.