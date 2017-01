Nieuwjaarsdrink RTOM: professionalisering en structurering

Op 21 januari organiseerde Running Team Olympic Menen een nieuwjaarsdrink voor hun leden. Tijdens die drink willen ze hun leden informeren over de nieuwigheden in 2017. "2016 was een goed jaar, maar in 2017 gaan we ons focussen op professionalisering en structurering", vertelt RTOM-voorzitter, Geoffrey Nenin.