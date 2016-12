Nieuwe triatlonclub ziet het daglicht in Tielt

In augustus al werd een tip van de sluier gelicht. Nu gaat de club ITTT definitief van start. Voorzitster Marieke De Craemer stelde haar bestuur en de structuur van de club voor. Het doel is een volwaardige triatlonclub te zijn door middel van trainingen en het gemeenschappelijk deelnemen aan wedstrijden. De club staat open voor zowel competitieve atleten als beginners en recreanten.

Zondag 8 januari is er een infomoment in het cafetaria 't Dolfijntje aan het Tieltse zwembad om9.30 uur. Iedereen is er welkom om iets meer te weten over de werking van de club.

(WD)