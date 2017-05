Niels Van Zandweghe verovert bronzen medaille in Tsjechië

De Bruggeling, wereldkampioen bij de min -23 jarigen, strandde in de finale met zes op amper 19 honderdsten van de Europese titel. Die ging in een tijd van 6:51.72 naar de Zwitser Michaël Schmid. Het zilver was voor de Hongaarse vicewereldkampioen Peter Galambos.

De 21-jarige Van Zandweghe bleek in zijn eerste EK-finale niet onder de indruk van zijn veel oudere en meer ervaren concurrenten. De Belgische lichtgewichtkampioen nestelde zich aanvankelijk op een vierde plaats. Halfweg viel hij even terug naar een zesde en laatste plaats, maar omdat het verschil amper drie seconden was met leider Schmid, keek men in het Belgisch kamp al reikhalzend uit naar de sterkere tweede wedstrijdhelft van de Bruggeling.

Van Zandweghe zorgde inderdaad voor een spectaculair slot. Op 500m van het einde lag hij al vierde en had hij zijn achterstand gehalveerd. In de slotmeters sprintte de West-Vlaming nog de Noorse olympische bronzen medaillewinnaar Brun voorbij en pakte zo een podiumstek. (Belga)