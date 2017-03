Mooie namen - en zelfs burgemeester-piloot - aan de start op Rallysprint van Moorslede

Autoclub Dadizele kreeg voor de 17de editie van haar rallysprint zo'n 115 inschrijvingen in de bus. De traditionele seizoensopener is daarmee niet volgeboekt, maar kan wel terug op enkele mooie namen rekenen. Bernd Casier is met zijn Ford Fiesta R5 ongetwijfeld de grootste kanshebber op de algemene overwinning. Poperingenaar Steve Bécaert, die dit jaar quasi alle West-Vlaamse wedstrijden afwerkt met een Citroën DS3 R5, moet de grootste uitdager van de Kortrijkzaan worden. Op het snelle parcours is ook de Degro-Porsche 997 GT3 in handen van Timothy Van Parijs niet kansloos, al moet de Oost-Vlaming dan wel op droog weer hopen.

Regenweer zou dan weer in het voordeel spelen van de 4x4-wagens van onder andere Vincent Vermeeren (Mitsubishi Lancer Evo 9) en de Fransman Mathieu Lantoine (Subaru Impreza WRC). Enkele snelle BMW's zijn in handen van onder meer Brecht Hoorne, Jeoffrey Lerminez en Vincent Vandenabeele, terwijl het ook uitkijken wordt naar het debuut van Chris Debyser met zijn nieuwe Porsche 997 GT3. Overige kandidaten voor de top-10 moeten we bij de voorwielaangedreven wagens gaan zoeken. Steven Dolfen (Peugeot 208 R2) moet in die F2-strijd vooral zien af te rekenen met Peter Vanderhauwaert (Citroën Saxo).

Burgemeester aan de start

Bij de Historics vertrekt publiekslieveling Paul Lietaer (Ford Escort MK 2) als favoriet. De Snor moet vooral Christophe Merlevede (BMW M3) vrezen, maar ook Fredericq Delplace (Porsche 911) en de Limburger Gunther Monnens (Ford Escort MK 2) zijn verre van kansloos. Andere kanshebbers op een dichte ereplaats in Divisie 4 en 5 zijn onder andere thuisrijder Geert Vandoorne (Ford Escort MK 1), Tom Tytgat (Opel Kadett), Edwin Degeyter (Ford Escort MK 2) en Jean-Louis De Roeck (BMW M3). Opmerkelijk is ook de deelname van de Moorsleedse burgemeester Ward Vergote met een Ford Escort MK 2.

In Divisie 1-2 is de rol van topfavoriet weggelegd voor Stefaan T'Joens (Renault Mégane RS), die onlangs zijn eerste algemene zege pakte in het Criterium van de Rally van Haspengouw. Verder wordt het in de categorie voor standaardwagens ook uitkijken naar onder meer Jeroen Vanhoutte (Subaru Impreza), Lieven Eeckhout (Opel Corsa) en Ludovic Vitse (Opel Astra).

De Rallysprint van Moorslede gaat zondag om 8.30 uur van start op een vernieuwde proef van tien kilometer. De overige drie wedstrijdrondes gaan door om 11, 13.30 en 16 uur. Het wedstrijdcentrum is opnieuw gelegen in Dadizele.

(JDH)