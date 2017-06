Mooie medailleoogst voor De Lovie op Special Olympics

Ze namen deel aan drie disciplines: atletiek, zwemmen en badminton, en behaalden maar liefst 14 gouden, 7 zilveren en 10 bronzen medailles. In atletiek overtroffen de atleten de stoutste verwachtingen met maar liefst 16 medailles in zowel goud, zilver als brons. Voor het eerst werd deelgenomen aan een nieuwe discipline, de 'play unified estafette': 2 groepen van telkens 2 atleten met een beperking en 2 personen uit het publiek liepen de 800m estafette. De Lovie behaalde in elke groep goud. De vele meegereisde supporters gingen uit de bol van vreugde. Het waren fantastische dagen waar doorzetting, moed en fair play bovenaan de rangschikking stonden.

Donderdagavond werden alle atleten, hun trainers en begeleiders nog eens op het podium geroepen voor een speciale huldiging.

(AHP-Foto MD)