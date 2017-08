Misha Declerck wint Torhoutse Kermisloop

Na een onverklaarbare dip vorig jaar met 'maar' 223 atleten aan de start klom het deelnemersaantal weer boven de driehonderd. Er werd afgeklokt op 306. Volgend jaar, voor de twintigste editie, hopen de Road Runners op nóg beter. "We zullen er een onvergetelijke jubileumeditie van maken", beloofde voorzitter Herwig Reynaert, traditioneel de minzame microman met dienst.

Charline Vanneste de beste bij de dames

Vorig jaar werd de Torhoutse Kermisloop - bestaande uit twee ronden van 5,9 km - gewonnen door Tom Vanslambrouck uit Zerkegem, maar dit keer moest hij vrede nemen met de tweede plaats. Tom stuitte op een onhoudbare Misha Declerck uit Aartrijke, die van start tot aankomst de leiding nam en na de eerste ronde - halfweg de race dus - al een comfortabele voorsprong had uitgebouwd. Derde werd de 20-jarige talentrijke Bruggeling Loewis Kinget.

Bij de dames, die maar één ronde dienden af te leggen, stond er alweer geen maat op Charline Vanneste uit Meulebeke. Ze won afgetekend en kwam fris als een hoentje over de streep. Tweede werd Veronique Coene uit Beernem, op de hielen gezeten door Sabine Dejaeghere uit Ardooie, die derde werd.

De beste Torhoutenaar was Gert-Jan Joseph, die in de Kloosterstraat in Wijnendale woont, waar de loopwedstrijd van start ging en ook eindigde. Hij zette zijn knappe prestatie dus echt wel aan de eigen deur neer. De eerste Torhoutse dame was Sissi Callewaert.

Elfde manche van Runningcenter Loopcriterium

Secretaris Wilfried Vierstraete van de Road Runners, tevens voorzitter van het twaalf wedstrijden tellende Runningcenter Loopcriterium van het Houtland, toonde zich na afloop een tevreden man. "We zijn erg blij met het sportieve verloop en de grotere opkomst na de terugval van vorig jaar", zei hij. "Even dreigde de regen onze race te zullen verstoren, maar we hielden het droog, waarvoor we de goden danken. Bovendien kregen we een prima deelnemersveld aan de start en deden er zich geen onregelmatigheden voor. We kijken nu al uit naar onze jubileumeditie van komende jaar. We maken van de twintigste uitgave van de Torhoutse Kermisloop een unieke sporthappening."

De wedstrijd was overigens de elfde manche van het Runningcenter Loopcriterium. Tom Vanslambrouck voert het klassement aan en zal zo goed als zeker niet meer bedreigd worden voor de eindzege.