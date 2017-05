Melissa Debackere wint spannende ORC Canal Rally

Topfavoriet Didier Duquesne kreeg tijdens de eerste omloop af te rekenen met een nukkige Ford Fiesta WRC en mocht meteen zijn zege-ambities opbergen. Een losgekomen turbodarm deed de Aalbekenaar te veel tijd verliezen om nog aanspraak te maken op de zege. Ondanks een reeks snelste tijden kon Duquesne op de korte snelheidsritten niet veel van zijn achterstand goed maken en een schuiver tijdens de laatste omloop zorgde er voor dat hij uiteindelijk vrede moest nemen met de vierde plaats.

Derde zege

De strijd om de zege werd een duel tussen Melissa Debackere, die slechts in laatste instantie beslist had om toch te starten in Oostrozebeke, en Steve Bécaert die steeds sneller gaat met zijn Citroën DS3 R5. Beide kemphanen gaven elkaar geen duimbreed toe en het was pas op de laatste klassementsproef dat het pleit beslecht werd. "Op de laatste proef verloren we telkens enkele seconden ten opzichte van Melissa en ik hoopte die seconden goed te maken. We gingen echter uit het juiste spoor, draaiden rond onze as en vielen stil. Het verlies bedroeg zo'n vijftien seconden en meteen was de zege gaan vliegen."

Voor Melissa Debackere werd het haar derde zege in de ORC Canal Rally. "Toen we in laatste instantie beslisten om toch deel te nemen aan de rally, heb ik iedereen opgetrommeld en in een minimum van tijd was de wagen klaar. Zoals ik reeds vroeger aanhaalde, is de strijd tussen de verschillende R5 wagens erg close. Iedere tiende van een seconde telt en je moet gans de rally erg geconcentreerd zijn. Dit is de tweede zege aan het stuur van de Skoda Fabia R5 en nu kunnen we vol vertrouwen naar de 12 Uren van Wervik."

De derde plaats ging naar Bert Coene die optimaal profiteerde van de problemen van Duquesne en het uitvallen van Kurt Braeckevelt ( van de weg). De Moorsledenaar reed een foutloze rally. "We hebben enkele maanden terug onze R4 versie van de Mitsubishi verkocht en rijden nu weer met de gewone groep N versie. Deze wagen ligt me duidelijk beter. De eerste meters klassementsproef en de eerste bocht waren meteen goed en dat bezorgde me veel vertrouwen. We bleven gans de dag foutloos en dat loonde."

Historics

Bij de Historics kwam de verwachte strijd tussen Lietaer, Maes en Monnens er niet want Paul Lietaer moest al tijdens de tweede klassementsproef aan de kant met een kapotte motor terwijl Robin Maes op die zelfde proef meer dan tien minuten verloor door een fout in de elektrische bekabeling. Gunther Monnens en Chris Debyser, gelegenheidscopiloot en sponsor van de wagen, maakten er dan maar een erezaak van om zo hoog mogelijk te eindigen in de algemene rangschikking en deden dat met verve want ze werden vijfde algemeen.

De verdere ereplaatsen waren voor respectievelijk Degroote, Heyrick en De Reu terwijl de top-tien afgesloten werd door de lokale BMW 1M piloten Algoedt en Cokelaere. In de Divisie 1&2 stond er weeral geen maat op Stefaan Tjoens die bijna anderhalve minuut voorsprong bijeen reed. FM

De uitslag :

Debackere-Cokelaere Skoda Fabia R5

Bécaert-Beernaert Citroën DS3 R5

Coene-De Duytsche Mitsubishi Lancer Evo X

Duquesne-Geerlandt Ford Fiesta WRC

Monnens-Debyser Opel Transeurope

Degroote-Willmyn Mitsubishi Lancer Evo

Heyrick-Huygelier Subaru Impreza

De Reu-Azou BMW M3

Algoedt-Van De Putte BMW 1M

Cokelaere-Vanassche BMW 1M

(FM)