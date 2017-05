Meer dan duizend deelnemers voor Grensloop in Menen

De wedstrijd werd georganiseerd door de sportdienst van het stadsbestuur in samenwerking met Running Team Olympic Menen (RTOM). Maaike Ryngaert uit Heule won de 5 km bij de dames voor Elke Dedeyne uit Torhout en master Hilde Hindryckx. De jonge Sven Vandenbroucke uit Moorsele, aangesloten bij het Leie Triathlon Team Deinze, kaapte de zege weg op dezelfde afstand voor Christophe Colpaert uit Waregem en Gautran Hasberghe uit buurgemeente Wervik.

Gevaarlijk glad

Op de 10 km ging de zege bij de dames naar Bianca Serroen uit Geluwe voor Lotte Vonck van het Lingerie Bilitis team en Maaike Ryngaert die een uur voordien ook al zegevierde op de 5 km.

Lieven Vandeweghe uit Heule, aangesloten bij het Kortrijkse KKS, kwam als eerste over de streep bij de heren met een gemiddelde snelheid van 18.09 km/uur over een pittig parcours die er op bepaalde plaatsen in het Bois de Boulogne gevaarlijk glad bij lag. Pedro Dujardin uit Ooigem werd tweede voor FLAC Hoppeland atleet Kevin Brysbaert uit Westvleteren.

(HV)