Meer dan 600 deelnemers voor de Sirenejogging in Middelkerke

De 34ste editie van de Sirene Jogging in Middelkerke kreeg meer dan 600 deelnemers aan de start, verdeeld over de 4,5 km jogging, de 8 km en de 10 mijl. De wedstrijd over 8 km telde als voorlaatste proef van het Kustcriterium 2017.