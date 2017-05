Marino Vanhoenacker wint in Oostenrijk met nieuw wedstrijdrecord

De 40-jarige triatleet uit Jabbeke zorgde voor een prima prestatie. Vijf weken geleden liep hij na een val op fietstraining in Nederland een breuk in het borstbeen op. 'Bink' revalideerde goed en vierde zijn rentree zaterdag met een overwinning in de Trimotion 111 triatlon van Saalfelden in Oostenrijk.

Deze wedstrijd is vergelijkbaar met die van Bilzen in ons land, zij het op een iets steviger parcours, met 1 km zwemmen, 100 km fietsen en 10 km lopen. Vanhoenacker finishte in een nieuw wedstrijdrecord: 3u21'13''.

De Duitser Sebastian Neef, de winnaar van vorig jaar, probeerde nog even om Vanhoenacker bij te halen, maar moest vrede nemen met een tweede plaats (3u23'55'').

Aan de wedstrijd namen circa 600 triatleten uit 13 verschillende landen deel. De zege bij de dames was voor de Oostenrijkse Beatrice Weiss, een clubgenote van Vanhoenacker. (ACR)