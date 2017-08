Lynn De Corte vijfde in finale 100 meter op EK voor masters

Lynn De Corte (Olympic Brugge) won in de leeftijdscategorie 35 + haar reeks. Met 12'67" of de derde tijd op negentien loopsters plaatste ze zich op die manier voor de finale van de 100 meter.

De 36-jarige loopster uit Sijsele is Belgisch kampioene op die afstand. Ze eindigde in de finale als vijfde in 12'90'' voor haar landgenote Laurence Guillet (12'97"). De Franse Emily Jouberton werd Europees kampion in 12'53".

Lynn De Corte, partner van langeafstandloper Bart Maene, nam voor de eerste keer aan een dergelijk kampioenschap deel.

(ACR)