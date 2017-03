Luc Vandaele erevoorzitter bij Tennis Vlaanderen

Luc heeft de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikt en moet daarom noodgedwongen stoppen als nationale voorzitter. Paya Vermeersch van KTC Isis werd als enige kandidate verkozen om tot de raad van bestuur toe te treden. Zij is hiermee de eerste vrouwelijke bestuurder binnen Tennis Vlaanderen. Luc Vandaele (Ghistelehof Sportcomplex) werd dankzij zijn uitzonderlijke verdienste benoemd tot erevoorzitter van het gewestelijk comité en van Tennis Vlaanderen. Deze eretitel werd hem zaterdag toegekend tijdens de Gewestelijke Algemene Vergadaring van Tennis Vlaanderen, in het provinciehuis Boeverbos in Brugge. Bijna alle clubs uit West-Vlaanderen waren vertegenwoordigd.

Onze provincie telde vorig jaar 86 clubs, goed voor 23.814 leden of een lichte stijging met circa honderd tennissers. Het aantal jeugdvriendelijke tennisclubs steeg naar 35, met een erkende tennisschool naar 10. KTC Isis had vorig jaar het grootste enkeltornooi (323 deelnemers), TV Loppem het grootste dubbeltornooi (426 deelnemers). TC Duinbergen verwelkomde in de Ethias Tour 1,2 en 3 als grootste 309 jonge tennissers. Die Ethias Tour kent dit jaar overigens een competitiehervorming of een wijziging in de leeftijdscategorieën. Vanaf 1 april is er tevens de invoer van een fairplay manager en wedstrijdassistenten. Zij moeten de jeugdspelers bijstaan in hun competitiebeleving. De Ethias Tour 1 plus is van 2 tot en met 9 april te gast in TC Brughia.

Interclub

De eindrondes van het gewestelijk criterium of de masters enkel hebben plaats in Waregem Tennis Club (26 september- 1 oktober) en dubbel in TC Bosterhout (10-15 oktober). TC Brughia in Brugge staat in voor de nationale eindronde in enkel van 6 tot en met 8 oktober.

Er was vorig jaar een daling met 2,4 procent te noteren aan interclubspelers. Vooral bij de jeugd was er twaalf procent minder. De start van gewestelijke interclub dit jaar is vanaf dinsdag 18 april. De wijziging van speeldata en de nieuwe reeksen hebben geen wijziging in het aantal inschrijvingen teweeggebracht. De gewestelijke finales jeugdinterclub hebben op 24 en 25 juni plaats in TC Koksijde.

Dieter Dellaert, clubaccount bij Tennis Vlaanderen, was gastspreker. Hij had het over het nodige promotiemateriaal en de clubapp die vanaf 17 april gelanceerd wordt. Verder sprak hij over de opmars van padel. Om deze sport te promoten, zal Tennis Vlaanderen in samenwerking met Tomaspor en Sport.Vlaanderen de komende vier jaar twee mobiele padelcourts ter beschikking stellen van de tennisclubs in Vlaanderen. Deze accommodatie kan gehuurd worden.

Naar het einde van de vergadering werden de interclubkampioenen gehuldigd en was er de verdeling van de labels voor de jeugdvriendelijke tennisclubs. Patrick Deroo, 15 jaar secretaris van TC Yper, kreeg een bronzen medaille voor zijn jarenlange trouwe inzet.

(ACR)